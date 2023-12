Ισλανδία: Σκηνές… αποκάλυψης από την έκρηξη του ηφαιστείου – Καπνοί και στάχτες έφτασαν μέχρι το Ρέικιαβικ – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές… αποκάλυψης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Ισλανδία μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Γκρίνταβίκ που σημειώθηκε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου.

Τόσο οι καπνοί όσο και οι στάχτες έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το Ρέικιαβικ, ωστόσο δεν κινδυνεύουν ούτε οι κάτοικοι ούτε τα σπίτια, ακόμα και στο… ψαροχώρι που βρίσκεται κοντά στο ηφαίστειο.

The volcano erupting north of Grindavik, Iceland, has a 2.5 miles (4 km) long fissure with lava fountains reaching high in the air and the glow lighting up the sky miles away in the center of the capital, Reykjavik.

[📹 Aoalheiœur Halldórsdóttir]pic.twitter.com/RUZNSZrd9S

— Massimo (@Rainmaker1973) December 19, 2023