Ισλανδία: Κάηκαν σπίτια στο Γκρίνταβικ – «Πιθανές οι συχνές ηφαιστειακές εκρήξεις» λένε οι ειδικοί

«Μια τρομακτική περίοδος αναταραχής άρχισε στη χερσόνησο». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο πρόεδρος Gudni Th. Ο Johannesson την αφύπνιση του ηφαιστείου στην Ισλανδία.

Ένα ηφαίστειο εξερράγη για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα το πρωί της Κυριακής. Οι Αρχές είχαν δώσει εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν το ψαροχώρι Γκρίνταβικ ώρες νωρίτερα, καθώς ένα σμήνος μικρών σεισμών έδειχνε επικείμενη έκρηξη.

Δύο ρωγμές σχηματίστηκαν κοντά στην πόλη την Κυριακή μετά από μια αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας που ώθησε τις αρχές να εκκενώσουν την κοινότητα την προηγούμενη ημέρα.

Η πρώτη έκρηξη ξεκίνησε στις 8 το πρωί όταν μια ρωγμή άνοιξε στο έδαφος περίπου 450 μέτρα από την πόλη. Προστατευτικά φράγματα από χώμα και βράχο έσπρωξαν τη λάβα από την πρώτη σχισμή μακριά από την πόλη. Ωστόσο, μια δεύτερη ρωγμή άνοιξε στη συνέχεια γύρω στο μεσημέρι στην άκρη της πόλης, μήκους περίπου 100 μέτρων μέχρι το βράδυ, με εκείνη τη λάβα να καταβροχθίζει τα σπίτια.

Τουλάχιστον τρία σπίτια τυλίχτηκαν από φωτιά, όπως έδειξαν ζωντανές εικόνες από το τηλεοπτικό δίκτυο RUV.

Ο γεωφυσικός Magnus Tumi Gudmundsson είπε τη Δευτέρα το πρωί ότι η έκρηξη είχε «μειωθεί σημαντικά» κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά «ήταν αδύνατο να πούμε πότε θα τελειώσει», σύμφωνα με την ιστοσελίδα france24.

Το Grindavik, μια πόλη 3.800 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα (30 μίλια) νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Ρέικιαβικ, είχε εκκενωθεί ξανά τον Νοέμβριο όταν το ηφαιστειακό σύστημα Svartsengi ξύπνησε έπειτα από σχεδόν 800 χρόνια.

A new volcanic eruption began in the early morning just north of Grindavík. The town had already been successfully evacuated overnight and no lives are in danger, although infrastructure may be under threat. No interruptions to flights. For updated information follow @RuvEnglish pic.twitter.com/9mlOiMohC4

— President of Iceland (@PresidentISL) January 14, 2024