Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στην Ιαπωνία. Ο νέος σεισμός έρχεται μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ πριν από μερικές ημέρες, που έχει κοστίσει τη ζωή σε περίπου 200 άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει έως τώρα προειδοποίηση για τσουνάμι.

Earthquake of magnitude 6.0 hit Near West Coast of Honshu, Japan, at about 2:29 PM.

