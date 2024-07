﻿Ιρλανδία: Δύο νεκροί από την πτώση ελικοπτέρου σε φάρμα

Δύο άνδρες περίπου 40 ετών σκοτώθηκαν από την πτώση ελικοπτέρου σε φάρμα σε χωριό στην κεντρική Ιρλανδία. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, πρόκειται για έναν Ιρλανδό και έναν άνδρα από την Ανατολική Ευρώπη.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Κιλουκάν στην κομητεία Ουέστμιθ της Ιρλανδίας περίπου στις 15:30 τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας).

Το ελικόπτερο προσέκρουσε στην οροφή ενός χοιροστασίου έξω από το χωριό Κίλουκαν.

Τα θύματα ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί, διασώστες, αλλά και η υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Emergency services are dealing with an helicopter crash in Killicun Ireland pic.twitter.com/ex6kgHsgb7

— Brumzviewz (@GaryBrumz) July 30, 2024