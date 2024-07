Ιρλανδία: Ελικόπτερο συνετρίβη πάνω σε κτίριο – Αναφορές για θύματα

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα, Τρίτη (30/07), πάνω σε ένα κτίριο στην Ιρλανδία, και σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν θύματα.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Κιλουκάν στην κομητεία Ουέστμιθ της Ιρλανδίας περίπου στις 15:30 τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας), επιβεβαίωσε η ιρλανδική αστυνομία.

Αστυνομία και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο.

Οι αρχές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων σε αυτό το στάδιο.

Emergency services are dealing with an helicopter crash in Killicun Ireland pic.twitter.com/ex6kgHsgb7

— Brumzviewz (@GaryBrumz) July 30, 2024