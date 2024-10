Ιράν: Θα ενισχυθεί το πνεύμα της αντίστασης μετά τον θάνατο του Σινουάρ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Πέμπτη ότι η δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ θα οδηγήσει στην ενίσχυση του «πνεύματος της αντίστασης» στην περιοχή, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της Χαμάς.

«Το πνεύμα της αντίστασης θα ενισχυθεί. Θα γίνει πρότυπο για τη νεολαία και τα παιδιά που θα συνεχίσουν το δρόμο του προς την απελευθέρωση της Παλαιστίνης», ανέφερε η αποστολή σε ανάρτηση στο Χ. «Όσο υπάρχει κατοχή και επιθετικότητα, η αντίσταση θα διαρκεί, γιατί ο μάρτυρας παραμένει ζωντανός και πηγή έμπνευσης».

When U.S. forces dragged a disheveled Saddam Hussein out of an underground hole, he begged them not to kill him despite being armed. Those who regarded Saddam as their model of resistance eventually collapsed. However, when Muslims look up to Martyr Sinwar standing on the… pic.twitter.com/S1QUN47y83

