Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στην επαρχία Χορμοζγκάν

Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με μετάδοση κρατικού μέσου ενημέρωσης της χώρας. Συγκεκριμένα, ο θόρυβος αναφέρθηκε στην περιοχή Καρπάν στο Σιρίκ, με το πρακτορείο Irna να σημειώνει ότι οι τοπικές πηγές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τη φύση του συμβάντος.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, εκρήξεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με μετάδοση κρατικού μέσου ενημέρωσης της χώρας.
  • Το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε: «Πριν από λίγα λεπτά, ο θόρυβος εκρήξεων ακούστηκε στην περιοχή Καρπάν, στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν».
  • Το πρακτορείο πρόσθεσε παράλληλα ότι «οι τοπικές πηγές δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τη φύση των εκρήξεων αυτών».

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Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με μετάδοση κρατικού μέσου ενημέρωσης της χώρας.

«Πριν από λίγα λεπτά, ο θόρυβος εκρήξεων ακούστηκε στην περιοχή Καρπάν, στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν», μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας ότι «οι τοπικές πηγές δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τη φύση των εκρήξεων αυτών».

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