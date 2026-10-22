Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στην επαρχία Χορμοζγκάν

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Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με μετάδοση κρατικού μέσου ενημέρωσης της χώρας.

«Πριν από λίγα λεπτά, ο θόρυβος εκρήξεων ακούστηκε στην περιοχή Καρπάν, στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν», μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας ότι «οι τοπικές πηγές δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τη φύση των εκρήξεων αυτών».