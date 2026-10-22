Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στην επαρχία Χορμοζγκάν

Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με μετάδοση κρατικού μέσου ενημέρωσης της χώρας.
«Πριν από λίγα λεπτά, ο θόρυβος εκρήξεων ακούστηκε στην περιοχή Καρπάν, στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν», μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας ότι «οι τοπικές πηγές δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τη φύση των εκρήξεων αυτών».
Multiple reports indicate explosions followed by a fire in the coastal city of Sirik, Iran. The impact of any disruption here remains a key concern, given Sirik’s proximity to the Strait of Hormuz, a global maritime artery for oil exports. #Iran https://t.co/5zpPGfQWBM
— WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) October 21, 2026