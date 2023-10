ΗΠΑ: Βουλευτής ενεργοποίησε τον συναγερμό για φωτιά λίγο πριν από την ψηφοφορία στο Κογκρέσο

Χαμός στις ΗΠΑ για την κίνηση του βουλευτή της Νέας Υόρκης και μέλους του Δημοκρατικού Κόμματος, Τζαμάλ Μπάουμαν να ενεργοποιήσει τον συναγερμό πυρκαγιάς στο κτίριο του Καπιτωλίου πριν από τη θέσπιση του μέτρου αναστολής για τη χρηματοδότηση της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αναστάτωση και να εκκενωθεί το κτίριο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον Μπάουμαν ότι σκόπιμα προσπάθησε να σαμποτάρει την ψηφοφορία.

Από το γραφείο του Μπάουμαν παραδέχτηκαν ότι έθεσε σε λειτουργία τον συναγερμό, αλλά όπως είπαν οι συνεργάτες του δεν έγινε επίτηδες.

