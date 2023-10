Μπακς: Γνώρισε την αποθέωση ο Λίλαρντ από τους οπαδούς των «Ελαφιών» στο Μιλγουόκι – ΒΙΝΤΕΟ

Αποθεωτική ήταν η υποδοχή από τους οπαδούς των Μπακς για το μεταγραφικό «μπαμ» του καλοκαιριού στο NBA Ντέμιαν Λίλαρντ κατά την έλευση του στο Μιλγουόκι.

Όπως φαίνεται στα βίντεο από την άφιξή του ο «Dame» έφτασε στο Fiserv Forum το απόγευμα του Σαββάτου και εμφανίστηκε με χαμόγελο και κρατώντας τα δύο του παιδιά στην αγκαλιά του στο σημείο όπου τον περίμεναν πολλοί οπαδοί των Μπακς.

Damian Lillard has arrived in Milwaukee for the first time as a member of the Bucks 👀 (via @Bucks / IG)pic.twitter.com/QrqCOdisKf — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 30, 2023

Στη συνέχεια τον 33χρονο συμπαίκτη πλέον του Γιάννη Αντετοκούνμπο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος των «Ελαφιών» Πίτερ Φέιγκιν , ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας του Μιλγουόκι Ντέιβιντ Κρόουλι αλλά και ο δήμαρχος της πολιτείας Καβαλιέ Τζόνσον.

Damian Lillard has arrived in Milwaukee 🙌 🎥 @eric_nehmpic.twitter.com/0dGOXw8ltn — The Athletic (@TheAthletic) September 30, 2023

Aξίζει να σημειωθεί πως ο Λίλαρντ κατά μέσο όρο μετρά 25,2 πόντους ανά παιχνίδι στην καριέρα του στο ΝΒΑ, με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει τους 32,2 κατά μέσο όρο την περασμένη σεζόν.