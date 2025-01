ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πτώση μικρού αεροσκάφους σε ταράτσα εμπορικού κτιρίου κοντά στη Ντίσνεϊλαντ

Αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ, καθώς τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους και άλλοι 18 τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στην ταράτσα ενός εμπορικού κτηρίου στη Νότια Καλιφόρνια την Πέμπτη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία έλαβε αναφορά για τη συντριβή στην πόλη Φούλερτον της κομητείας Όραντζ», δήλωσε η Κρίστι Γουέλς, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Φούλερτον.

No it’s not a terrorist attack! It’s just a small Cessna single engine that accidentally and unfortunately crashed into a business about a mile from Fullerton airport in Southern California. https://t.co/AOgr1dlFQS pic.twitter.com/pY09rRgu7s

— B. Wilkins lll 🇺🇸 𓃠 (@ScummyMummy511) January 2, 2025