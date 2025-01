Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προηγείται και με διαφορά στην ψηφοφορία για το All Star Game – Δεύτερος ο Νίκολα Γιόκιτς

Πρώτος και με διαφορά άνω των 290.000 ψήφων, είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ψηφοφορία του κοινού για τη ανάδειξη των παικτών που θα συμμετάσχουν στο εφετινό All Star Game που θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2025 στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στο τελευταίο update που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/1) από το NBA, είχε συγκεντρώσει 1.710.630 ψήφους, με τον MVP των τελευταίων ετών, Νίκολα Γιόκιτς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1.422.121 ψήφους.

Στην τρίτη θέση είναι ο περσινός πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ με 1.385.851 ψήφους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Κέβιν Ντουράντ (1.268.799 ψήφους) και Λεμπρόν Τζέιμς (1.167.661).

Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.

Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025