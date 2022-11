ΗΠΑ: Θρίλερ με την άγρια δολοφονία φοιτητών στο Αϊντάχο – Ο μυστήριος άνδρας και το μαχαίρι της σφαγής

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της άγριας δολοφονίας τεσσάρων φοιτητών του Πανεπιστημίου του Αϊντάχο των ΗΠΑ, οι οποίοι μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου μέσα σε κατοικίες εκτός πανεπιστημιούπολης. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την φρικιαστική αυτή υπόθεση αναζητούν το όπλο του εγκλήματος και έναν μυστήριο άνδρα.

Ο 20χρονος Ethan Chapin, η 21χρονη Madison Mogen, η 20χρονη Xana Kernodle, η 21χρονη Kaylee Goncalves, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μία κατοικία έξι δωματίων, που βρίσκεται εκτός της πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου του Αϊντάχο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο τόπος του εγκλήματος ήταν ο «χειρότερος που έχουν δει ποτέ». Στο σπίτι δεν βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος και δεν υπήρχαν ενδείξεις διάρρηξης.

Οι τέσσερις φοιτητές ήταν φίλοι σύμφωνα με τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα ο Chapin και η Kernodle φέρονται να ήταν σε σχέση. Σε μια λεζάντα στο Instagram από την Kernodle έγραφε: «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη μαζί σου, σε αγαπώ!» με αφορμή τα γενέθλια του Chapin.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί περιέγραψαν τις άγριες δολοφονίες των φοιτητών ως «στοχευμένες» δολοφονίες, τονίζοντας ότι δεν κινδυνεύουν οι υπόλοιποι φοιτητές της Πανεπιστημιούπολης. Βέβαια, μετά τις δολοφονίες πολλοί φοιτητές εγκατέλειψαν τους κοιτώνες τους, καθώς υπήρχε και διάλειμμα των μαθημάτων λόγω των Ευχαριστιών.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την βάναυση σφαγή των φοιτητών ψάχνουν για ένα μαχαίρι τύπου «Ράμπο», που πιστεύεται ότι είναι το όπλο του εγκλήματος.

Όπως δήλωσε ιδιοκτήτης τοπικού καταστήματος, Scott Jutte, αστυνομικοί επισκέφτηκαν το κατάστημά του περισσότερες από μία φορές αυτήν την εβδομάδα και τον ρώτησαν εάν υπάρχει προς πώληση μιας λεπίδας μάχης μάρκας KA-BAR. «Ρωτούσαν συγκεκριμένα αν έχουμε ή όχι μαχαίρια τύπου KA-BAR. Εμείς δεν έχουμε τέτοιου τύπου μαχαίρια. Αν είχαμε, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Πρόκειται για το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκαν οι πεζοναύτες των ΗΠΑ στη δεκαετία του 1940. Είναι «παρόμοιο με το μαχαίρι που έχει ο Ράμπο», είπε ο Scott Jutte αναφερόμενος στον χαρακτήρα του υποδύθηκε περίφημα ο Σιλβέστερ Σταλόνε. «Το KA-BAR είναι περισσότερο ένα μαχαίρι μάχης. Δεν είναι πραγματικά κάτι στο οποίο ειδικευόμαστε», πρόσθεσε ο Jutte, ο οποίος είπε ότι το κατάστημά του πουλά κυρίως κυνηγετικά μαχαίρια.

Ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το φως της δημοσιότητας είδε ένα άλλο περιστατικό με μαχαίρι στο Πανεπιστήμιο του Αϊντάχο, το οποίο συνέβη τον Σεπτέμβριο. Τότε η ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης έστειλε «Ειδοποίηση για βανδαλισμούς» στο προσωπικό και τους φοιτητές, όπως ανέφερε το Fox News.

Η ειδοποίηση από τις 12 Σεπτεμβρίου με τίτλο «Απειλή με μαχαίρι» έγραφε: «Το Αστυνομικό Τμήμα έλαβε μια αναφορά ότι μια ομάδα φοιτητών περπατούσε μεταξύ του πάρκινγκ Steam Plant (Παρτίδα #14) και του Κέντρου Αναψυχής Φοιτητών και απειλήθηκαν από άτομο με μαχαίρι. Κανένα άτομο δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, αλλά τα μέλη της κοινότητας της πανεπιστημιούπολης συνιστώνται να είναι προσεκτικά», σύμφωνα με το Fox News.

Ο ύποπτος περιγράφηκε ως άνδρας μεταξύ 18 και 22 ετών, φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ και οδηγούσε ποδήλατο. Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει στο Fox News το περιστατικό, εάν ο ύποπτος συνελήφθη ή εάν το περιστατικό θα μπορούσε να συνδέεται με τη φρικτή δολοφονία που συνέβη περίπου ένα μίλι μακριά.

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε μετά την άγρια δολοφονία των φοιτητών, δείχνει έναν μυστήριο άνδρα να παραμονεύει κοντά σε δύο από τα θύματα. Το βίντεο είναι από live-streaming έξω από μία καντίνα, λίγες ώρες πριν το φρικτό έγκλημα.

Στα πλάνα φαίνονται η Madison Mogen και η Kaylee Goncalves να περιμένουν προφανώς για φαγητό και από πίσω τους περπατά ο μυστήριος αυτός άνδρας. «Οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία ταυτοποίησης των άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί… και τι είδους επαφή είχαν», είπε ο εισαγγελέας της κομητείας Latah Bill Thompson στο WIVB-TV.

Twitch video from a Moscow food truck shows who appears to be two victims, Madison Mogen and Kaylee Goncalves, just hours before the slayings. @KHQLocalNews pic.twitter.com/vf4LpWEGeb

— John Webb (@johnwebbtv) November 16, 2022