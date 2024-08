ΗΠΑ: Στον «αέρα» το ντιμπέιτ Χάρις-Τραμπ – Ο κανόνας για τα μικρόφωνα που δημιουργεί αντιπαράθεση

Οι υπεύθυνες ομάδες των προεκλογικών εκστρατειών των Καμάλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ έχουν έρθει σε αντιπαράθεση σχετικά με το αν θα πρέπει να απενεργοποιείται το μικρόφωνο του ενός υποψηφίου όταν είναι η σειρά του άλλου να μιλήσει κατά τη διάρκεια του πολυαναμενόμενου ντιμπέιτ τον επόμενο μήνα.

Η ομάδα εκστρατείας της Χάρις δήλωσε στο CBS News ότι επιθυμεί και τα δύο μικρόφωνα να παραμένουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης, κάτι που θα επιτρέψει στους υποψηφίους να διακόπτουν και να επεμβαίνουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. «Έχουμε ενημερώσει το ABC και άλλα δίκτυα που επιθυμούν να φιλοξενήσουν μια πιθανή συζήτηση τον Οκτώβριο ότι πιστεύουμε πως τα μικρόφωνα των δύο υποψηφίων θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης», δήλωσε ο Μπράιαν Φάλον, ανώτερος σύμβουλος επικοινωνίας της εκστρατείας Χάρις, σύμφωνα με το Politico.

«Κατανοούμε ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ προτιμούν το μικρόφωνο να απενεργοποιείται επειδή δεν πιστεύουν ότι ο υποψήφιός τους μπορεί να φερθεί προεδρικά για 90 λεπτά μόνος του. Υποψιαζόμαστε ότι η ομάδα του Τραμπ δεν έχει καν ενημερώσει τον ίδιο για αυτή τη διαμάχη, καθώς θα ήταν πολύ ντροπιαστικό να παραδεχθούν ότι δεν πιστεύουν πως μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση… χωρίς το πλεονέκτημα του κουμπιού σίγασης».

Η ομάδα του Τραμπ φέρεται να επιθυμεί η συζήτηση στο ABC, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, να διέπεται από τους ίδιους κανόνες που είχαν συμφωνηθεί όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, δηλαδή τα μικρόφωνα να απενεργοποιούνται όταν δεν μιλάει κάποιος υποψήφιος. Η εκστρατεία της Χάρις, ωστόσο, απαιτεί τα μικρόφωνα να παραμένουν ανοιχτά. «Η Αντιπρόεδρος είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα συνεχόμενα ψέματα και τις διακοπές του Τραμπ σε πραγματικό χρόνο. Ο Τραμπ θα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το κουμπί σίγασης», πρόσθεσε ο Φάλον.

Η ομάδα του Τραμπ κατηγόρησε την Χάρις ότι προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση με τον Τραμπ. «Αρκετά με τα παιχνίδια. Αποδεχθήκαμε τη συζήτηση στο ABC υπό τους ίδιους όρους όπως και τη συζήτηση στο CNN», δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ, Τζέισον Μίλερ, σύμφωνα με το Politico. «Η ομάδα της Χάρις, αφού είχε ήδη συμφωνήσει με τους κανόνες του CNN, ζήτησε μια καθιστή συζήτηση, με σημειώσεις και εναρκτήριες δηλώσεις. Είπαμε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στους συμφωνημένους κανόνες».

Ο Μίλερ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Χάρις είναι αυτή που προσπαθεί να αποσυρθεί από τη συζήτηση και όχι ο Τραμπ. «Αυτό φαίνεται να είναι ένα μοτίβο για την εκστρατεία της Χάρις. Δεν της επιτρέπουν να δίνει συνεντεύξεις, δεν της επιτρέπουν να κάνει συνεντεύξεις Τύπου και τώρα θέλουν να της δώσουν μια “κρυφή λίστα” για τη συζήτηση. Υποθέτω ότι ψάχνουν έναν τρόπο να αποφύγουν οποιαδήποτε συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη τηλεοπτική συζήτηση με την Καμάλα Χάρις τον επόμενο μήνα, κατηγορώντας το δίκτυο ABC που είχε συμφωνήσει να τη φιλοξενήσει για «ψευδείς ειδήσεις».

Αναφερόμενος σε μια συνέντευξη στην εκπομπή «This Week» του ABC, νωρίτερα μέσα στην ημέρα, με τον οικοδεσπότη Τζόναθαν Καρλ και τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή του Άρκανσο, Τομ Κότον, ο Τραμπ αμφισβήτησε την αμεροληψία του δικτύου. «Παρακολούθησα το ABC FAKE NEWS σήμερα το πρωί… και αναρωτιέμαι, γιατί να κάνω τη συζήτηση με την Καμάλα Χάρις σε αυτό το δίκτυο;» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τη Χάρις σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του Fairleigh Dickinson University, εκφράζει αμφιβολίες για τη συμμετοχή του στο ντιμπέιτ.

«Αυτή τη στιγμή, γιατί να κάνω ένα ντιμπέιτ; Προηγούμαι στις δημοσκοπήσεις. Και, όλοι την ξέρουν, όλοι με ξέρουν», δήλωσε στο Fox Business Network νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού η Κάμαλα Χάρς αντικατέστησε τον πρόεδρο Μπάιντεν στην κορυφή του ψηφοδελτίου των Δημοκρατικών. Είχε δηλώσει επίσης ότι είχε δεσμευτεί να συμμετάσχει σε ένα ντιμπέιτ στις 4 Σεπτεμβρίου στο Fox News, με το οποίο η εκστρατεία της Χάρις δεν συμφώνησε, λέγοντας ότι θα δει τη Χάρις εκεί «ή καθόλου».

Εν τω μεταξύ, η Χάρις αξιοποίησε τις αμφιταλαντευόμενες τοποθετήσεις του Τραμπ μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος, σε συγκέντρωσή της στην Ατλάντα, τον περασμένο μήνα. «Αν έχεις κάτι να πεις, πες το κατά πρόσωπο», είπε η υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα.

Donald, I do hope you’ll reconsider meeting me on the debate stage.

Because, as the saying goes, if you’ve got something to say, say it to my face. pic.twitter.com/fkL9ZYOY3X

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 30, 2024