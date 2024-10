ΗΠΑ: Στηρίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο- «Είναι ανάγκη να καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης της Χεζμπολάχ»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, εξέφρασε την πεποίθησή του, όπως και ο Ισραηλινός ομόλογός του, Γιοάβ Γκάλαντ, για την «αναγκαιότητα» της «καταστροφής των υποδομών επίθεσης» της Χεζμπολάχ. Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι πραγματοποιούν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Ο κ. Όστιν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προειδοποίησε ταυτόχρονα το Ιράν εναντίον ενδεχόμενης «απευθείας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ», υπογραμμίζοντας τις «σοβαρές συνέπειες» που θα είχε τέτοια κίνηση για την Τεχεράνη, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας έκανε τα σχόλια αυτά σε συνδιάλεξη που είχε το βράδυ με τον κ. Γκάλαντ. Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν στην ανάγκη να καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης κατά μήκος των συνόρων, ώστε να είναι εγγυημένο ότι η λιβανική Χεζμπολάχ δεν θα είναι σε θέση να διαπράξει επιθέσεις του τύπου αυτών της 7ης Οκτωβρίου εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ», κατά το κείμενο.

Πάντα κατά την ανακοίνωση, ο κ. Όστιν κρίνει ταυτόχρονα πως «είναι απαραίτητη διπλωματική επίλυση» ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των αμάχων σε «αμφότερες τις πλευρές των συνόρων».

#UPDATE US Defense Secretary Lloyd Austin offers support to Israeli Defense Minister Yoav Gallant for “dismantling attack infrastructure” along the border with Lebanon, after Israel launched “targeted ground raids” on Hezbollah.

Austin also issued a warning to Iran of “serious… pic.twitter.com/iAlEzEODIQ

— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2024