ΗΠΑ: Πρώην υπάλληλος της Γερουσίας προχώρησε σε… ερωτικές πράξεις μέσα σε αίθουσα του Καπιτωλίου – «Το έκανα γιατί βαριόμουν»

Ο πρώην υπάλληλος της Γερουσίας των ΗΠΑ, Aidan Maese-Czeropski, ο οποίος βρέθηκε να καταγράφει τις… σεξουαλικές του περιπέτειες σε δωμάτιο ακροάσεων της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, στο Καπιτώλιο, δήλωσε τώρα ότι δεν μετανιώνει για την πράξη του και ότι το έκανε επειδή «βαριόταν» στη δουλειά του.

Ο 25χρονος πρώην συνεργάτης του γερουσιαστή Μπεν Κάρντιν, εγκατέλειψε τη χώρα και μετανάστευσε στην Αυστραλία μετά τη διαρροή του sextape, το οποίο προήλθε από μια ομαδική συνομιλία στο WhatsApp και το οποίο οδήγησε στην απόλυσή του και τη μετέπειτα δυσφήμισή του.

«Αλλά δεν μετανιώνω που έκανα σεξ [μέσα] στη Γερουσία», δήλωσε ο Maese-Czeropski στο New York Magazine μέσω FaceTime από μια παραλία στην Αυστραλία.

«Βρισκόμουν εκεί για εννέα ώρες την ημέρα, καθόμουν και βαριόταν το μυαλό μου. Οπότε ναι, [σκέφτηκα πως] θα διασκεδάσω και θα κάνω σεξ σε ένα δωμάτιο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το 2023, ο πρώην βοηθός του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μπεν Κάρντιν, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Μπάιντεν το 2020, δήλωνε μετανιωμένος για το περιστατικό.

Ο Maese-Czeropski αποκάλυψε ότι είχε κλείσει το δωμάτιο «Hart 216» για την ακατάλληλη πράξη του, το ίδιο δωμάτιο όπου είχε καταθέσει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, για την ανάμειξη της Ρωσίας στις εκλογές του 2016, στον χώρο όπου καθόντουσαν οι γερουσιαστές Έιμι Κλόμπουτσαρ και Κρις Κουνς κατά τη διάρκεια επεξεργασίας νομοσχεδίων εκείνη την περίοδο.

When the Germans Complain about interfering with their Elections, but their German Political Students are pandering to the US Senate in a different way

(Aidan Maese-Czeropski / Georg Gauger) pic.twitter.com/oetJx7CkW9

— RepublicanInDeutschlandistan (@ohdrinky) February 11, 2025