ΗΠΑ: Περικοπές 30-40% στους προϋπολογισμούς των δημοσίων υπηρεσιών – Δικαστής αποκαθιστά πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Ο Λευκός Οίκος θα προωθήσει περικοπές δαπανών από 30 ως 40% στους προϋπολογισμούς των ομοσπονδιακών υπηρεσιών κατά μέσον όρο, με την έμφαση να δίνεται σε μεγάλες μειώσεις προσωπικού, ανέφερε την Τετάρτη (12/2) η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ομάδα του Ίλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, συμμάχου και συμβούλου του προέδρου Τραμπ στον οποίο ανατέθηκε η δραστική περιστολή των δημοσίων δαπανών, έχει αρχίσει να προχωρά σε σαρωτικές απολύσεις υπαλλήλων του ομοσπονδιακού κράτους.

Παράλληλα, Aμερικανός δικαστής αποκατέστησε σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ το οποίο καλούσε τους υπαλλήλους ομοσπονδιακών υπηρεσιών να ενταχτούν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου — παρότι το είχε αναστείλει προσωρινά ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε αρχικά σε πάνω από δυο εκατομμύρια εργαζόμενους να υποβάλουν παραίτηση πριν από την 6η Φεβρουαρίου, διαβεβαιώνοντας πως θα εγγυάτο τη μισθοδοσία τους ως τον Σεπτέμβριο, διαμηνύοντας πως θα μπορούσαν να απολυθούν μετέπειτα. Το πρόγραμμα, που επικρίθηκε έντονα, εντάσσεται στο σχέδιο δραστικών περικοπών των δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ.

Δικαστής της Μασαχουσέτης ανέστειλε προσωρινά το σχέδιο αυτό λίγο πριν από την παρέλευση της προθεσμίας. Χθες, όμως ,ο ίδιος δικαστής ήρε την προσωρινή αναστολή απορρίπτοντας προσφυγή συνδικάτων.

