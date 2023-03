ΗΠΑ: Παρουσιάστριες ειδήσεων κατέρρευσαν στον “αέρα” για το μακελειό στο σχολείο

Δύο παρουσιάστριες ειδήσεων στο Νάσβιλ των ΗΠΑ κατέρρευσαν στον αέρα την ώρα που μετέδιδαν τα νεότερα για το μακελειό στο χριστιανικό σχολείο, όπου πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν τρεις μαθητές και τρεις ενήλικες.

«Τώρα, μόλις μάθαμε ότι τρία παιδιά είναι νεκρά σε αυτό το μακελειό», είπε η Χόλι Τόμσον κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του WSMV καθώς κυκλοφόρησε η είδηση. «Η καρδιά μου πονάει αυτή τη στιγμή. Σκέψεις και προσευχές για αυτές τις οικογένειες».

Η Thompson κόμπιασε. Η συμπαρουσιάστριά της, Amanda Hara άπλωσε το χέρι της και κράτησε την Thompson για να της δώσει κουράγιο.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ίδιας εκπομπής, η Amanda Hara “λύγισε” αφού άκουσε έναν αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει τις σκηνές τρόμου.

«Απλώς δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ξέρω πώς το περνούν οι γονείς», είπε ανάμεσα σε λυγμούς. «Τρεις άνθρωποι έχασαν τα παιδιά τους σήμερα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς», είπε δακρύζοντας μια μητέρα στο σημείο.

An anchor at Nashville NBC affiliate WSMV fights back tears while reporting about today’s school shooting, relaying that her own kids’ schools are in lockdown and monitoring her children’s safety. pic.twitter.com/8tCVxMnRa1

— Justin Baragona (@justinbaragona) March 27, 2023