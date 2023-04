ΗΠΑ: Οργή κατά Ρεπουμπλικανής κυβερνήτη – Δήλωσε πως η δίχρονη εγγονή της έχει όπλα

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νοέμ, σύμφωνα με την Daily Mail, δηλώνοντας πως η σχεδόν δύο ετών εγγονή της έχει ήδη στην κατοχή της δύο όπλα.

Στην παραπάνω δήλωση προχώρησε μιλώντας σε φόρουμ του NRA – ILA (National Rifle Association – Institute for Legislative Action), το οποίο είναι πανίσχυρο λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής, την Παρασκευή στην Ιντιάνα.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter, φαίνεται η κυβερνήτης να εξηγεί πως η εγγονή της, η οποία είναι νηπιακής ηλικίας, έχει στην κατοχή της δύο όπλα και ένα πόνι το οποίο ονομάζεται Sparkles.

«Η μικρή Άντι, που είναι σχεδόν δύο και ο Μπραντς που είναι λίγων μηνών, μας έχουν δώσει μεγάλη χαρά και μας έχουν δώσει έναν σκοπό» ξεκίνησε να λέει, για να συμπληρώσει πως: «Τώρα η Άντι, που ξέρετε σύντομα θα τα χρειαστεί, έχει ήδη ένα κυνηγετικό όπλο, ένα τουφέκι και ένα πόνι που ονομάζεται Sparkles, το κορίτσι είναι έτοιμο».

Μάλιστα η Νοέμ, εκμεταλλεύτηκε την ομιλία της στο φόρουμ, για να υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα το οποίο θα προστατεύει περισσότερο το δικαίωμα της οπλοκατοχής στη Νότια Καρολίνα.

Η ομιλία της και ο κομπασμός της για το πως η εγγονή της έχει όπλο, έφερε μια πλειάδα αρνητικών σχολίων, ιδίως στο twitter.

«Τι είδους άρρωστος άνθρωπος καυχιέται για το ότι η 2χρονη εγγονή της έχει τουφέκι; Στις μέρες μου ως κοινωνική λειτουργός, και αν αυτό το παιδί ζούσε στο σπίτι της, θα είχα καλέσει τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας».

What kind of a sick human brags about her 2 year old granddaughter having a rifle? In my days as a social worker, and if that child live in her home, I would have called in child protective services. #Kristinoem https://t.co/G1P8hFH1tl

— Cindy Waitt (@cindywaitt) April 15, 2023