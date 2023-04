ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εφηβικό πάρτι στην Αλαμπάμα – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς σε ένα εφηβικό πάρτι στην πόλη Dadeville στην πολιτεία της Αλαμπάμα των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Mahogany Masterpiece Dance Studio περίπου στις 22:30 το Σάββατο (Κυριακή – 06:30 ώρα Ελλάδος).

«Σήμερα το πρωί, θρηνώ με τον λαό του Ντάντεβιλ και τους συναδέλφους μου από την Αλαμπάμ», δήλωσε η κυβερνήτης της πολιτείας Κέι Άιβι. «Το βίαιο έγκλημα δεν έχει θέση στην πολιτεία μας και ενημερωνόμαστε στενά από τις αρχές επιβολής του νόμου καθώς προκύπτουν λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.

