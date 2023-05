ΗΠΑ: Νέο «μυστηριώδες μπαλόνι» παρακολουθεί ο αμερικανικός στρατός – Εντοπίστηκε στη Χαβάη

Ένα μυστηριώδες μπαλόνι που πέταξε πάνω από αμερικανικό έδαφος, χωρίς να είναι σαφές τι είναι ή σε ποιον ανήκει, παρακολουθεί ο στρατός των ΗΠΑ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, το μυστηριώδες αντικείμενο πέταξε πάνω από τμήματα της Χαβάης, αλλά δεν πέρασε πάνω από ευαίσθητες περιοχές, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, όπως μετέδωσε το NBC.

Υπενθυμίζεται, ότι κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι είχε καταφέρει να συλλέξει ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες.

