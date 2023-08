ΗΠΑ: Νεκρός από πυρά πρακτόρων του FBI άνδρας που απειλούσε τον πρόεδρο Μπάιντεν

Αιματηρή κατάληξη είχε έφοδος του FBI σε σπίτι της πόλης Πρόβο στη Γιούτα των ΗΠΑ για τη σύλληψη υπόπτου που είχε διατυπώσει απειλές κατά του προέδρου Μπάιντεν, της αντιπροέδρου Χάρις και υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας έπεσε νεκρός στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη.

Ειδικότερα, το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι ανακοίνωσε πως το επεισόδιο σημειώθηκε όταν πράκτορες, με ένταλμα σύλληψης του υπόπτου, έκαναν έφοδο στο σπίτι.

A Utah man was shot and killed during an FBI raid early Wednesday morning, The deceased suspect was Craig Robertson

A Utah Man Accused of Threatening President Joe Biden has been Shot During FBI Home Raid

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Κρεγκ Ρόμπερτσον είχε διατυπώσει απειλές κατά της ζωής του προέδρου Τζο Μπάιντεν, της αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις, του υπουργού Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ και του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ – ο οποίος ηγήθηκε δικαστικής έρευνας σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε πως σε ανάρτηση που έκανε στις 6 Αυγούστου ο Ρόμπερτσον έγραφε: «Μαθαίνω πως ο Μπάιντεν έρχεται στη Γιούτα», συμπληρώνοντας πως «καθάριζε» το M24 (σ.σ. τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή της Ρέμιγκτον), συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία στην οποία πόζαρε με στρατιωτική παραλλαγή.

The FBI has reportedly shot and killed Craig Deleeuw Robertson of Utah, as they tried to execute an arrest warrant on him at his residence in Provo, Utah early this morning.

The FBI was investigating Robertson for allegedly making threats directed at Joe Biden

