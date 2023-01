ΗΠΑ: Η στιγμή που ο μπασκετμπολίστας του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα σκότωσε την 23χρονη

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη στιγμή που ο μπασκετμπολίστας του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, Ντάριους Μάιλς, πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 23χρονη Τζαμέα Τζόνα Χάρις, η οποία έπεσε νεκρή.

Στο βίντεο ακούγονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί με τους περαστικούς να τρέχουν να κρυφτούν φωνάζοντας «Θεέ μου».

Ring camera catches footage of, University of Alabama basketball player Darius Miles arrested for fatal shooting of woman pic.twitter.com/dQN3P22GYe

— OnThaCorner (@onthacorner_) January 16, 2023