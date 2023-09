ΗΠΑ: Εμφανίστηκε ο υπερτυχερός που κέρδισε 1,6 δισεκ. δολάρια στη λοταρία Mega Millions

Εμφανίστηκε ο υπερτυχερός που τον προηγούμενο μήνα κέρδισε το δεύτερο μεγαλύτερο τζακπότ στην ιστορία των λαχειοφόρων αγορών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι διοργανωτές της λοταρίας.

Ο υπερτυχερός – που είχε αγοράσει τον νικητήριο λαχνό στη Φλόριντα – εμφανίστηκε τη Δευτέρα για να διεκδικήσει το τζακπότ 1,6 δισεκ. δολαρίων, επτά εβδομάδες μετά την κλήρωση της 8ης Αυγούστου. Είχαν προηγηθεί 31 κληρώσεις χωρίς ανάδειξη νικητή μέχρι τελικά να βρεθεί ο τυχερός λαχνός, που αγοράστηκε σε σούπερ μάρκετ του Νέπτουν Μπιτς, 24 χιλιόμετρα ανατολικά του Τζάκσονβιλ.

Οι διοργανωτές της λοταρίας ανέφεραν πως το τζακπότ ύψους 1,602 δισεκ. δολαρίων ήταν το μεγαλύτερο στα χρονικά του Mega Millions, καταρρίπτοντας το ρεκόρ 1,537 δισεκ. δολαρίων από το 2018. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία όλων των λαχειοφόρων αγορών στις ΗΠΑ, αφού τον Νοέμβριο του 2022 ένας υπερτυχερός από την Καλιφόρνια κέρδισε 2,04 δισεκ. δολάρια στο Powerball.

BREAKING: The winner of the $1.6 billion Mega Millions jackpot has come forward to claim the prize. https://t.co/sj6PUzutHr

— The Associated Press (@AP) September 27, 2023