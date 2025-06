ΗΠΑ: Δώδεκα τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε καταφύγιο αστέγων στο Όρεγκον – Συνελήφθη ο δράστης

Σοκ έχει προκαλέσει η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε καταφύγιο αστέγων στην πόλη Σέιλεμ του Όρεγκον, με δώδεκα άνδρες να τραυματίζονται, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Αστυνομία του Σέιλεμ ανέφερε ότι ο 42χρονος Τόνι Γουίλιαμς εισέβαλε στον χώρο υποδοχής του καταφυγίου Union Gospel Mission, κρατώντας μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών. Αφού συνομίλησε για λίγα λεπτά με άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, ξαφνικά επιτέθηκε και άρχισε να μαχαιρώνει όσους ήταν κοντά του.

Η επίθεση συνεχίστηκε και εκτός του κτιρίου, με τον δράστη να επιτίθεται σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας ακόμη περισσότερους τραυματισμούς. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και δύο εργαζόμενοι του καταφυγίου.

11 people injured after mass stabbing at homeless shelter in Salem, Oregon; suspect in custody pic.twitter.com/DCAp5o8in7

Η αστυνομία ανέφερε πως οι τραυματισμοί διαφέρουν σε βαρύτητα, ενώ διευκρίνισε ότι όλα τα θύματα είναι άνδρες, ηλικίας από 26 έως 57 ετών.

Ο Γουίλιαμς συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα, ακριβώς απέναντι από το καταφύγιο, με δύο αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν υπό την απειλή των όπλων τους. Οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε σαφή κίνητρα, ενώ ανέφεραν πως ο δράστης δεν φαίνεται να στόχευε αποκλειστικά άστεγους.

Το σοκ που υπέστησαν οι εργαζόμενοι και οι φιλοξενούμενοι του καταφυγίου αποτύπωσε σε δήλωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής της δομής, Κρεγκ Σμιθ, τονίζοντας: «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι εργαζόμενοί μας και οι φιλοξενούμενοι είναι σοκαρισμένοι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Ήδη έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις και συναντήσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας».

🚨NEW: 11 people were stabbed this evening at the Union Gospel Mission homeless men’s shelter in Salem, Oregon.

Here’s the video of the suspect being arrested. Victims were taken to the Salem hospital to be treated.

People need Jesus! pic.twitter.com/NFrFUXxOUI

— David Medina 🦫🇺🇸 (@davidmedinapdx) June 2, 2025