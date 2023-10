Ινδία: Η στιγμή που λεωφορείο «βουτάει» σε ποτάμι – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Την στιγμή που οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να κάνει «βουτιά» σε ποτάμι στην Ινδία κατέγραψε κάμερα.

Όπως αναφέρει η Daily Μail, το λεωφορείο και οι 25 επιβάτες του έμειναν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πάνω σε στροφή, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο ποτάμι.

Το περιστατικό συνέβη στις 28 Σεπτεμβρίου και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα καθώς μόνο έξι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν, παρά το γεγονός ότι το λεωφορείο ανετράπη στο πλάι και προσγειώθηκε στο ποτάμι με μεγάλη ταχύτητα.

Οι τοπικές αρχές απέδωσαν την ευθύνη για το ατύχημα σε σκασμένο ελαστικό μετά από έρευνα που διεξήχθη.

The bus falls into the river while moving and is captured in the camera, this accident happened in Khargone district, 25 passengers injured, the incident was captured in the camera of the rear bus.#RoadSafety #accident #roadaccident #india pic.twitter.com/KZqeZw8omN

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 29, 2023