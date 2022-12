Ιμάμογλου: Με τιμωρούν γιατί πέτυχα – Θύελλα αντιδράσεων για την καταδίκη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης

Διεθνή κατακραυγή, αλλά και σάλο στην Τουρκία, προκαλεί η καταδίκη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου για εξύβριση δημοσίου αξιωματούχου, το 2019.

Τότε ο Ιμάμογλου είχε απλώς δηλώσει σε ομιλία του ότι είναι «ηλίθιοι» αυτοί που ακύρωσαν τις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. Η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, Μεράλ Άκσενερ εξέφρασε την στήριξή της στον Ιμάμογλου. Χιλιάδες Τούρκοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν εναντίον της απόφασης για τον Ιμάμογλου, ο οποίος προσέφυγε στο Εφετείο. «Ζήτω η Ελευθερία», «Κάτω η τυραννία», «Η κυβέρνηση Ερντογάν θα λογοδοτήσει», ήταν τα συνθήματα των διαδηλωτών. Η δίκη στο Εφετείο μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια. Αν η ποινή επικυρωθεί ο Ιμάμογλου κινδυνεύει με διετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Οι ΗΠΑ

Σκληρές και έντονες ήταν οι αντιδράσεις για την καταδίκη του Ιμάμογλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι πολύ ταραγμένος και απογοητευμένος για την καταδίκη Ιμάμογλου. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Ιμάμογλου καταδικάστηκε με βάση προσβλητικούς νόμους που αποσκοπούν στον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτή η άδικη τιμωρία είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες και στο κράτος δικαίου, αναφέρει η ανακοίνωση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Στέητ Ντιπάρτμεντ, ο εκπρόσωπος του οποίου, ο Βεντάντ Πατέλ, δήλωσε: «Ανησυχούμε σοβαρά για τις συνεχιζόμενες κατηγορίες και την παρατεταμένη κράτηση ηγετών της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΜΕ, των πολιτικών και των επιχειρηματικών ηγετών στην Τουρκία. Η Ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα του ειρηνικού συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, αποτελούν το θεμέλιο μιας υγειούς δημοκρατίας», καταλήγει η δήλωση του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου εξωτερικών.

“Ο Ερντογάν δεν μπορεί να απαγορεύσει στους πολιτικούς του αντιπάλους από το αξίωμα και ταυτόχρονα να υποκρίνεται ότι συμμερίζεται τις αξίες μας”, τονίζει ο γερουσιαστής Μενέντεζ, σε ανάρτησή του στο Twitter. Ο Αμερικανός γερουσιαστής που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, επέκρινε με σφοδρότητα την απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου. «Η καταδίκη του τουρκικού καθεστώτος στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καταδεικνύει τον συνεχιζόμενο κατήφορο της Τουρκίας προς την απολυταρχία. Οι ελεύθερες εκλογές είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να απαγορεύσει τους πολιτικούς του αντιπάλους από την απόκτηση αξιωμάτων και ταυτόχρονα να υποκρίνεται ότι συμμερίζεται τις αξίες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός γερουσιαστής στο Twitter.

The Turkish regime’s sentencing of opposition leader @ekrem_imamoglu demonstrates Turkey’s continued descent toward autocracy. Free elections are the lifeblood of democracy. Erdogan cannot bar his political opponents from office & at the same time pretend to share our values. https://t.co/LXzIguXlUH

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 14, 2022