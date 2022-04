Ίλον Μασκ: Πούλησε 10 εκατομμύρια μετοχές της Tesla αντί 8,4 δισ. δολαρίων

Συνεχίζει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ο Ίλον Μασκ, καθώς από την Τρίτη έχει πουλήσει περίπου 10 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας Tesla, της οποίας είναι γενικός διευθυντής και συνιδρυτής, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε την Δευτέρα για την εξαγορά του Twitter.

Η πώληση των μετοχών αυτών του απέφερε περίπου 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, τη SEC.

Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, μετά την πώληση εξακολουθεί να διαθέτει λίγο περισσότερες από 162,8 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. «Όχι άλλες πωλήσεις της TSLA (σ.σ. το χρηματιστηριακό σύμβολο της Tesla) μετά από σήμερα» έγραψε στο Twitter ο ίδιος την Παρασκευή.

No further TSLA sales planned after today

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022