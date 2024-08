Η Βρετανία αντιστέκεται στις διαδηλώσεις της άκρας Δεξιάς – «Να το πούμε δυνατά και καθαρά, οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ»

Το βράδυ της Τετάρτης, χιλιάδες άνθρωποι σε διάφορες πόλεις της Βρετανίας διαδήλωσαν κατά της ακροδεξιάς, η οποία έχει προκαλέσει ταραχές στη χώρα εδώ και μία εβδομάδα, μετά τον φόνο τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

Οι διαδηλωτές, που ήταν κατά του ρατσισμού, σχημάτισαν ανθρώπινες ασπίδες γύρω από κέντρα ασύλου για να τα προστατεύσουν, εν μέσω προειδοποιήσεων της αστυνομίας για επικείμενες ταραχές από πάνω από 100 συγκεντρώσεις της άκρας δεξιάς.

Από το πρωί χθες, οι δυνάμεις της τάξης εξέφραζαν φόβους για δεκάδες νέες ρατσιστικές και ισλαμοφοβικές διαδηλώσεις και για πιθανές εκρήξεις βίας, ιδιαίτερα εναντίον τζαμιών και ξενοδοχείων που φιλοξενούν μετανάστες. Όμως χθες το βράδυ, έπειτα από μια εβδομάδα συγκρούσεων, «οι διαδηλωτές κατά του μίσους αντιτάχθηκαν στους κακοποιούς», όπως γράφει στην πρώτη σελίδα του σημερινού φύλλο της η ταμπλόιντ The Daily Mail.



Στο βορειοανατολικό Λονδίνο, όπου εκφράζονταν φόβοι για διαδήλωση της άκρας δεξιάς στο Γουόλθαμστοου, ήταν χιλιάδες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέλη της ένωσης Αντισταθείτε Στον Ρατσισμό (Stand Up To Racism) και κάτοικοι, μερικοί από τους οποίους είχαν φέρει μια παλαιστινιακή σημαία, κρατούσαν πλακλάτ που έγραφαν «Στοπ στην άκρα δεξιά» και «Πρόσφυγες καλωσορίσατε».

«Πιστεύω πως είναι σημαντικό να είσαι παρών για τους φίλους σου και τους γείτονές σου», είπε η 58χρονη Σάρα Τρεσίλιαν.

This is what a mass movement against the far right looks like @wfsutr #StandUpToRacism pic.twitter.com/S3M2jHPPCL



«Θέλω να ευχαριστήσω τις κοινότητές μας που συγκεντρώθηκαν απόψε στην πρωτεύουσα και έδειξαν ένα πνεύμα κοινότητας», αντέδρασε σε ανακοίνωσή της ο Άντι Βαλεντάιν, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις διατήρησης της τάξης στη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Στο Μπέρμιγχαμ (κεντρική Αγγλία), εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από ένα κέντρο αρωγής στους μετανάστες. Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου ακούγονται από τη συγκέντρωση συνθήματα όπως «Να το πούμε δυνατά και καθαρά, οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ». Μερικοί κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ο φασισμός δεν είναι ευπρόσδεκτος».

Στο Μπράιτον, 2.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε μια διαδήλωση «ειρηνική», σύμφωνα με την αστυνομία.

#HopeNotHate #NotinMyName stand up to racism, Islamophobia and anti-migrant sentiment. Massive show of #solidarity in #Walthamstow you delivered! 💚🖤🤍❤️☮️🇬🇧💟🇵🇸 peaceful – the right wing skinheads never even showed up… 🤭 Hope restored! pic.twitter.com/E5Ib9kN17d



Άλλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μπρίστολ (δυτικά), το Λίβερπουλ (βόρεια) κοντά σε ένα κτίριο μιας ένωσης αρωγής αιτούντων άσυλο, στο Σέφιλντ (βόρεια), το Νιουκάσλ (βόρεια) και την Οξφόρδη (κέντρο) και διαλύθηκαν ειρηνικά.

Ωστόσο υπήρξαν σποραδικές εντάσεις, όπως στο Όλντερσοτ (νότια), όπου το πρακτορείο ειδήσεων PA μεταδίδει ότι η αστυνομία χρειάστηκε να παρεμβληθεί ανάμεσα σε αντιρατσιστές διαδηλωτές και μια ομάδα ανθρώπων που φώναζαν «Σταματήστε τα σκάφη» – μια αναφορά στους μετανάστες που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με φουσκωτά από τη Μάγχη.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ χαιρέτισε χθες, Τετάρτη, το βράδυ τη δουλειά των αστυνομικών που είναι παρόντες στο πεδίο «για να προστατεύσουν και να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες».

Thank you to all the police officers working tonight to protect & support local communities.



Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους ταραχοποιούς ότι δεν θα τους επιτραπεί να επαναλάβουν τις βιαιότητες των τελευταίων ημερών.

This evening, we’re proud to have joined hundreds of residents in Oxford standing up against racism!

✊ The far right are not welcome in our city, nor anywhere.

We stand in solidarity with communities facing intimidation and attack. We not let hate win. 💚 pic.twitter.com/OxGSRuIrKy

— Oxford City Greens (@OxCityGreens) August 7, 2024