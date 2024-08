Ιαπωνία: Βίντεο από την στιγμή του ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ – Τσουνάμι έφθασε τις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι

Τσουνάμι έφθασε τις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι της νότιας Ιαπωνίας, μετέδωσε το δίκτυο NHK της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ιαπωνίας, έπειτα από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε νωρίτερα την δυτική Ιαπωνία.

Δεν έχουν διαπιστωθεί ανωμαλίες στην λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Σεντάι της περιφέρειας Καγκοσίμα. Η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά, μετέδωσε το NHK.

Η εταιρεία JR Kyushu διέκοψε την λειτουργία των τρένων υψηλής ταχύτητας μετά τον σεισμό, μετέδωσε το πρακτορείο KYODO.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος του σεισμού.