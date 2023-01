Η βασιλική οικογένεια δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη πια» στον πρίγκιπα Χάρι – Ουρές για τα απομνημονεύματα του

Η βασιλική οικογένεια «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη» στον πρίγκιπα Χάρι αφού έμαθε το περιεχόμενο των απομνημονευμάτων του και των συνεντεύξεων του στην τηλεόραση, λένε καλά τοποθετημένες πηγές στην Dailymail.

Μετά τις… βόμβες που έριξε ο Δούκας του Σάσεξ αυτή την εβδομάδα, ο πατέρας και ο αδελφός του φέρονται να είναι εξαγριωμένοι.

Μιλώντας στον παρουσιαστή Tom Bradby του ITV News, ο Χάρι είπε ότι θα ήταν ανοιχτός στη συμφιλίωση και ακόμη και να επιστρέψει σε έναν μερικό βασιλικό ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να έχει «ειλικρινείς» συνομιλίες με την οικογένειά του, οι οποίες θα έμεναν ιδιωτικές. «Δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουν αυτή τη [συνέντευξη] ή όχι, αλλά ό,τι έχουν να πουν σε μένα και ό,τι έχω να τους πω θα είναι ιδιωτικά, και ελπίζω να παραμείνει έτσι», είπε, σημειώνοντας ότι δεν θέλει «να διαρρεύσουν οι συζητήσεις».

Τα σχόλια έχουν χαρακτηριστεί ειρωνικά, δεδομένου όλων των ιδιωτικών στιγμών που μοιράστηκε ο Χάρι στα απομνημονεύματά του, Spare, τα οποία είναι διαθέσιμα προς αγορά σήμερα. Σε ορισμένα βιβλιοπωλεία έχουν σχηματιστεί ουρές από όσους θέλουν να προμηθευτούν το βιβλίο.

Crowds gather at WH Smith in London’s Victoria station to be among the first to buy Prince Harry’s memoir Spare. pic.twitter.com/dkAHMig3Ua

— TalkTV (@TalkTV) January 10, 2023