Βρετανία: Δεν έσπασε τα… μηχανάκια της τηλεθέασης η συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι

Την αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι στον Τομ Μπράντμπι (Tom Bradby) και στο δίκτυο ITV το βράδυ της Κυριακής, υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 4,1 εκατομμύρια τηλεθεατές, ποσοστό χαμηλό σε σύγκριση με την συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρείας Μέτρησης Ακροαματικότητας «Barb» η τηλεθέαση της συνέντευξης στην κορύφωσή της έφτασε στα 4,5 εκατ. τηλεθεατές.

BREAKING: New clips of Prince Harry interview just released by @ITV

👑 Refuses to commit to going to the Coronation of his own father

👑 Says staying silent isn’t going to makes things better

👑 Claims he still believes in the Monarchy

📺 ITV1 9pm Sunday with @tombradby pic.twitter.com/e39zke9gc3

— Chris Ship (@chrisshipitv) January 5, 2023