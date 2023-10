Η στιγμή που τανκ πυροβολεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα της Γάζας – Βίντεο

Ισραηλινά τανκς έφτασαν στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και έκοψαν έναν βασικό δρόμο από τα βόρεια προς τα νότια της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων ότι ισραηλινά τανκς πραγματοποίησαν εισβολή προς την οδό Salah al-Din, στο κέντρο του κυβερνείου της πόλης της Γάζας, σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων (1,8 μίλια) από τον φράχτη της Γάζας. Στην περιοχή έγιναν σφοδρές συγκρούσεις.

«Έχουν κόψει τον δρόμο Salah al-Din και πυροβολούν εναντίον οποιουδήποτε οχήματος προσπαθήσει να τους ακολουθήσει», είπε ένας κάτοικος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα ισραηλινά τανκς αναπτύχθηκαν σε δύο ζώνες της οδού Salah al-Din. Η μία ζώνη βρίσκεται στο ύψος της πλατείας «των Μαρτύρων», σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από τα σύνορα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Λωρίδα της Γάζας και η άλλη σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την μεθόριο.

Αργότερα την Δευτέρα, ο Salama Maarouf, επικεφαλής του κυβερνητικού γραφείου της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ότι τα ισραηλινά τανκς υποχώρησαν από τα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως χερσαία προέλαση εντός των κατοικημένων συνοικιών στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό που συνέβη στην οδό Salah al-Din ήταν η εισβολή μερικών τανκς του στρατού κατοχής και μιας μπουλντόζας», ανέφερε ο Maarouf σε δήλωσή του.

«Αυτά τα οχήματα στόχευσαν δύο αυτοκίνητα πολιτών στην οδό Salah al-Din… Λόγω της αντίστασης που εκδηλώθηκε, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Επί του παρόντος δεν υπάρχει παρουσία οχημάτων του στρατού κατοχής στον δρόμο Salah al-Din και η κυκλοφορία των πολιτών έχει επανέλθει κανονικά στο δρόμο», πρόσθεσε.

Ο Yousef al-Seifi, ο οποίος είδε την σκηνή ενός αυτοκινήτου που δέχτηκε επίθεση από πυρά ισραηλινών τανκς κοντά στην πόλη της Γάζας, ανέφερε τα εξής: «Το τανκ ήταν στο Netzarim. Προσπαθούσαμε να προειδοποιήσουμε τους ανθρώπους αλλά κανείς δεν άκουγε. Το τανκ επιτίθετο σε όποιον πλησίαζε, επιτέθηκε σε αυτοκίνητο και λεωφορείο. Κοντά στη δεξαμενή υπήρχε και μια μπουλντόζα». Σύμφωνα με το Al Jazeera, παλαιστινιακές ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, αναφέρεται ότι διακρίνονται ισραηλινά τανκς να στοχεύουν ένα αυτοκίνητο πολιτών στον δρόμο Salah al-Din στη Γάζα.

#BREAKING Israeli tanks just targeted a civilian car on Salah al-Din Road in Gaza. pic.twitter.com/gX8PHXmisK

— Clash Report (@clashreport) October 30, 2023