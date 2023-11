Η κακοκαιρία «Ciaran» πλήττει τη Δυτική Ευρώπη – Toυλάχιστον 6 νεκροί – BINTEO

Περιοχές της δυτικής Ευρώπης σαρώνει η κακοκαιρία «Ciaran», αφήνοντας πίσω της νεκρούς αλλά και ανυπολόγιστες ζημιές.

Μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός του χτυπήματος της κακοκαιρίας είναι δύο νεκροί στη Γάνδη του Βελγίου, ένας τρίτος στο κέντρο της Μαδρίτης, ένας οδηγός φορτηγού στη Γαλλία, ένας 40χρονος στη Γερμανία και ένας έκτος νεκρός στην Ολλανδία.

Αξίζει να σημειωθεί πως πτώσεις δέντρων που προκλήθηκαν από τις σφοδρές ριπές του ανέμου φαίνεται να είναι η αιτία των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με το βελγικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται την τοπική αστυνομία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πτώση δένδρου μέσα σε πάρκο στη Γάνδη λόγω των ισχυρών ριπών του ανέμου που επικρατούσαν εξαιτίας της καταιγίδας Κιαράν, και ένα θύμα ήταν μόλις πέντε ετών, σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Αυτό το δέντρο που έπεσε, μέσα σε ένα πάρκο στη φλαμανδική πόλη, τραυμάτισε επίσης ένα δεύτερο άτομο στο πόδι, είπε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο του Βελγίου είχε εκδώσει “πορτοκαλί” συναγερμό για τέσσερις επαρχίες κοντά στην φλαμανδική ακτή και “κίτρινο” για την υπόλοιπη χώρα.

Η καταιγίδα «Ciaran» προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στα δρομολόγια των βελγικών σιδηροδρόμων, με αποτέλεσμα να διακοπούν συνδέσεις προς την ακτή της Φλάνδρας, ενώ τα τρένα κινούνταν με μειωμένη ταχύτητα στο υπόλοιπο Βέλγιο, σύμφωνα με την εθνική διαχειρίστρια εταιρία.

Η θαλάσσια κυκλοφορία επίσης διακόπηκε για σήμερα στην περιοχή του λιμανιού της Αμβέρσας λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών οι πτήσεις είχαν πολλές καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο.

Das Orkantief “Ciaràn” fegt über Westeuropa: Eine Million Haushalte sind in Frankreich ohne Strom. In Südengland blieben Schulen geschlossen, Flüge fielen in den Niederlanden aus. Für den Westen Deutschlands gelten Sturmwarnungen. pic.twitter.com/5bcTd8cQRt

— DW Deutsch (@dw_deutsch) November 2, 2023