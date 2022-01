Η Judy Collins βγάζει ένα νέο άλμπουμ με δικά της τραγούδια ακολουθώντας την παλιά προτροπή του Leonard Cohen

Από τότε που ο Leonard Cohen προκάλεσε την Judy Collins να γράψει περισσότερα τραγούδια για τον εαυτόν της, γεγονός που την οδήγησε στο να γράψει το “Since You Asked” για το άλμπουμ της “Wildflowers” του 1967, έγραψε περισσότερα κομμάτια για δική της χρήση μεν αλλά δανείστηκε και εκείνη συνθέσεις και δημιουργίες άλλων καλλιτεχνών, όπως του Leonard Cohen, του Bob Dylan, της Joni Mitchell, κ.ά.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το άλμπουμ με γενικό τίτλο “Spellbound”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου από την 82χρονη συνθέτρια και τραγουδίστρια, θα είναι ο πρώτος δίσκος της όπου κάθε τραγούδι είναι βγαλμένο από τα δικά της χέρια. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια καριέρας. Η αφορμή να ολοκληρωθεί αυτό το project, ήταν όπως και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες, το lockdown στο σπίτι της στην Νέα Υόρκη. Βέβαιο το project είχε μπει στα σκαριά από το 2019. Και μαγειρευόταν από ακόμα νωρίτερα, όταν η Collins είχε βάλει σαν στόχο με τον εαυτόν της, να γράφει από ένα ποίημα κάθε μέρα επί 90 ημέρες. Στόχος που επεκτάθηκε μετά από προτροπή του συζύγου της Louis Nelson και έγινε για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό το υλικό έδωσε την βάση για το 29ο στούντιο άλμπουμ της Judy Collins. Μέσα από τα 365 ποιήματα ξεπετάχτηκαν τα “Shipwrecked Mariner” και “Wild With the Mist”.

Όταν η Judy Collins λέει ότι έγραφε ένα ποίημα την ημέρα, εννοεί ότι καθόταν στο πιάνο και έγραφε το κάθε ποίημα, που τελικά δεν ήταν μόνο ένα ποίημα, αλλά ένα ολοκληρωμένο τραγούδι.

Δώδεκα τραγούδια θα έχει το “Spellbound”, συν μία νέα εκτέλεση του “The Blizzard” από το άλμπουμ της του 1990 με γενικό τίτλο “Fires of Eden”. Το μουσικό μονοπάτι της Collins είναι φανερά επηρεασμένο ακόμα από τις πρώτες της επιρροές του Pete Seeger και του Woody Guthrie. Το “So Alive” δίνει μιά λυρική εικόνα του Greenwich Village κατά την περιόδο της έκρηξης της folk μουσικής την δεκαετία του ’60.

Τα κομμάτια “Grand Canyon”, “Hell on Wheels”, “Arizona” και “When I Was a Girl in Colorado” θυμίζουν την απρόβλεπτη νιότη της Judy και ολοκληρώθηκαν δημιουργικά λίγο πριν αρχίσουν οι ηχογραφήσεις του “Spellbound”.

Το “Prairie Dream” είναι εμπνευσμένο από τις ρίζες του πατέρα της στο Idaho και το “City of Awakening” είναι μία επιστολή αγάπης στο σπίτι της στην Νέα Υόρκη, όπου μένει πολλά χρόνια.

Το “Spellbound” είναι ένας δίσκος στον οποίον έχει κάνει την συμπαραγωγή ο Alan Silverman και στον οποίον συμμετέχουν οι Billy Joel, Elton John, Suzanne Vega, Joe Jackson κ.ά.

Μέχρι να βγει αυτός ο νέος δίσκος της Judy Collins, έχουμε ένα μόνο απόσπασμα, το τραγούδι στο 1ο βίντεο, που έχει τίτλο “When I Was A Girl In Colorado”. Στο 2ο βίντεο ακούστε την στο κομμάτι του Bob Dylan “Mr. Tambourine Man”, στο 3ο σε ένα medley σε τραγούδια του John Denver και στο 4ο στο κομμάτι που έγραψε ο Leonard Cohen στην Υδρα, το “Bird On A Wire”.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).