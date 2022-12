Η εορταστική ψηφιακή κάρτα του Χάρι και της Μέγκαν – Ξέχασαν να… αναφερθούν στα Χριστούγεννα

Η ηλεκτρονική κάρτα της εορταστικής περιόδου του Χάρι και της Μέγκαν περιλαμβάνει μια λαμπερή ασπρόμαυρη φωτογραφία από τη νύχτα που βραβεύτηκαν, αλλά… δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στα Χριστούγεννα.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκαν το ετήσιο εορταστικό μήνυμά τους, ευχόμενοι σε όλους «υγεία, ειρήνη και ευτυχισμένο νέο έτος».

Η ψηφιακή κάρτα έχει υπογραφεί χρησιμοποιώντας τους βασιλικούς τους τίτλους, παρά τις εκκλήσεις στη Βρετανία να γίνει η αφαίρεσή τους έπειτα από το ντοκιμαντέρ «βόμβα» του Netflix.

Η κάρτα γράφει: «Σας εύχομαι να περάσετε χαρούμενες διακοπές. Από την οικογένειά μας μέχρι τη δική σας, και εκ μέρους των ομάδων μας στο The Archewell Foundation, την Archewell Audio και την Archewell Productions, σας ευχόμαστε υγεία, ειρήνη και μια πολύ ευτυχισμένη νέα χρονιά».

Το GIF, το οποίο έχει αστραφτερές λευκές κουκκίδες, κοινοποιήθηκε στο Twitter από τον βασιλικό συγγραφέα Omid Scobie, ο οποίος το αποκάλεσε «Χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2022 χωρίς χαρτί».

“From our family to yours, and on behalf of our teams at The Archewell Foundation, Archewell Audio, and Archewell Productions, we wish you health, peace, and a very happy new year!,” write Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex for their paper-free 2022 Christmas card. pic.twitter.com/ak8vUTeY1v

