Γνωρίζετε τον Alexander Kariotis;

Ο Alexander Kariotis είναι ένας ροκ τραγουδιστής, ελληνικής καταγωγής που μεγάλωσε στο Σικάγο. Τοποθετούν την φωνή του μεταξύ εκείνης του Steve Perry, του τραγουδιστή των Journey και του Freddie Mercury του τραγουδιστή των Queen.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Kariotis λατρεύει το ροκ και την όπερα και του αρέσει να ασχολείται και να συνδυάζει τα δύο διαφορετικά είδη. Μεταφέρεται από τα δραματικά φωνητικά με την πλήρη ορχήστρα στις όπερες του Puccini και του Verdi, στις πιο άγριες ερμηνείες της ροκ.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Alexander, ο Tony, από τον οποίον πρωτοεπηρεάστηκε, ήταν αρχηγός και τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Gambler, που είχε συμβόλαιο με την ΕΜΙ.

Ο μεγάλος αδελφός είχε πάει τον Alexander να δει live τον Luciano Pavarotti, από τον οποίο εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ. Μπήκε στο ωδείο Mannes Conservatory of Music της Νέας Υόρκης για να σπουδάσει οπερετικό τραγούδι. Εκεί είχε πολύ καλούς δασκάλους.

Όταν πέθανε ο αδελφός του, ο Alexander αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα για να τιμήσει τόσο τον ίδιο όσο και τον αδελφό του.

