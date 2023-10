Γκουτέρες για Ναργκίς Μοχαμαντί: «Ένας φόρος τιμής σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους»

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που δόθηκε την Παρασκευή στην Ιρανή ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία είναι φυλακισμένη, αποτελεί έναν «φόρο τιμής σε όλες αυτές τις γυναίκες που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους με κίνδυνο την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ίδια τη ζωή τους», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Το βραβείο αυτό «είναι μια σημαντική υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών αντιμετωπίζουν σημαντική υποχώρηση, ακόμη και μέσω της δίωξης των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν και αλλού», δήλωσε σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον χαιρετίζει το «θάρρος» της Νομπελίστριας Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Οι ΗΠΑ εξήραν σήμερα το «θάρρος» της Ιρανής ακτιβίστριας που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε την Τεχεράνη να την απελευθερώσει «αμέσως».

«Το βραβείο αυτό είναι η αναγνώριση ότι, παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι κρατούμενη αδίκως στη φυλακή Εβίν, ο κόσμος ακούει συνεχώς τη φωνή της Ναργκίς Μοχαμαντί που απευθύνει έκκληση για ελευθερία και ισότητα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

«Η Ναργκίς Μοχαμαντί είναι μια ηρωίδα για τόσους πολλούς ανθρώπους στο Ιράν και ανά τον κόσμο. Σήμερα όλος ο κόσμος αναγνωρίζει με μια φωνή το θάρρος της», δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος για το Ιράν ‘Αμπραμ Πάλεϊ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023