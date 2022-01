Σοκ στη Γαλλία: Νεκρός ο ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ σε δυστύχημα στο σκι

Σοκ στον κόσμο του κινηματογράφου από την τραγική είδηση του θανάτου του Γκασπάρ Ουλιέλ. Ο βραβευμένος με Σεζάρ Γάλλος ηθοποιός πέθανε, σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από δυστύχημα στο σκι στη Σαβοΐα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σε δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μάνατζέρ του.

«Θύμα ενός δυστυχήματος στο σκι αυτήν την Τετάρτη, ο Γκασπάρ Ουλιέλ πέθανε», αναφέρει το σύντομο δελτίο Τύπου.

«Ο Γκασπάρ Ουλιέλ μεγάλωσε με τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος μεγάλωσε με εκείνον. Αγαπιόνταν αλλόφρονα. Με βαριά καρδιά θα ξαναδούμε τις καλύτερες ερμηνείες του και θα συναντήσουμε το βλέμμα του. Χάσαμε έναν Γάλλο ηθοποιό», ήταν η άμεση αντίδραση του επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης Ζαν Καστέξ στο Twitter.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument.

C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022