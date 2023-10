Γερμανία: Βίαια επεισόδια σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις – Πάνω από 100 συλλήψεις και 65 τραυματίες αστυνομικοί

Τουλάχιστον 174 άνθρωποι συνελήφθησαν και 65 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μη εξουσιοδοτημένες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Γερμανία, και συγκεκριμένα στο Βερολίνο το βράδυ της Τετάρτης (18/10), σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η DW, οι γερμανικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν προκληθεί λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ένταση επικράτησε και στην περιοχή Neukölln μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές των Αρχών να διαλύσουν τη διαδήλωση.

Ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε οδοφράγματα, πέταξαν πέτρες και μπουκάλια σε αστυνομικούς ενώ, όπως αναφέρουν οι αρχές επιβολής του νόμου, πολλά οχήματα και ένα δέντρο τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Η αστυνομία προχώρησε, μεταξύ άλλων, σε ρίψεις νερού για την κατάσβεση πυρκαγιών.

Ξεχωριστά το βράδυ της Τετάρτης (18/10), άλλη μία συγκέντρωση κατά της βίας στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνo. Παρόλο που είχε δηλωθεί ότι θα παραβρεθούν 50 διαδηλωτές τελικά εμφανίστηκαν αρκετές εκατοντάδες άτομα και ο διοργανωτής αναγκάστηκε να διακόψει τη διαμαρτυρία.

Διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες γερμανικές πόλεις, όπως τη Φρανκφούρτη, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε ειδικά οχήματα με εκτοξευτήρες νερού, και τη Νυρεμβέργη.

Η αστυνομία διέλυσε άλλη μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στο Βερολίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

🚨 Israel-Hamas: #Palestine #Hamas supporters attacked police and destroyed cars tonight in #Berlin #Germany 👀

October 19, 2023