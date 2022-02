Γερμανία: Τρεις νεκροί από την κακοκαιρία «Υλένια» – Εκτεταμένα προβλήματα στις συγκοινωνίες

Τρεις θανάτους, σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε από τα ξημερώματα χθες Πέμπτη η κακοκαιρία «Υλένια», ενώ σήμερα η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας που βαπτίστηκε «Ζεϋνέπ».

Στο Όσναμπρουκ, άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τρέιλερ που έσυρε αποσυνδέθηκε, προκαλώντας σύγκρουση με φορτηγό. Στη Σαξονία-Άνχαλτ, 55χρονος σκοτώθηκε όταν δέντρο ξεριζώθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο ανετράπη εν κινήσει. Με παρόμοιο τρόπο σκοτώθηκε 37χρονος στην Κάτω Σαξονία. Συνολικά, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη από την «Υλένια»: δύο εργαζόμενοι σε οικοδομή στην Πολωνία και δύο τεχνικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν χτύπησε κεραυνός τον γερανό που χειρίζονταν. Άνδρας στη δυτική Πολωνία σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Στο Αμβούργο, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τα κύματα στον ποταμό Έλβα έσπασαν τη τζαμαρία του φέρι στο οποίο επέβαιναν, με τα ορμητικά νερά να μπαίνουν στον χώρο των επιβατών.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, κυρίως στη βόρεια Γερμανία. Εκατοντάδες δρομολόγια ακυρώθηκαν και σημειώνονται καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Σε πολλούς δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία εξαιτίας της πτώσης δέντρων.

That was the weather this morning in #Hamburg 🇩🇪 on the river #Elbe with the storm #ylenia 😳 pic.twitter.com/EV56ZKA1p6

— AILERON (@AILERON001) February 17, 2022