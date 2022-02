Φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη – Τρεις νεκροί στην Πολωνία, σε “κόκκινο” συναγερμό η Βρετανία

Σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν σήμερα την Ευρώπη, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους ενώ η ταχύτητα των ανέμων έφθασε τα 180 χλμ/ώρα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην Πολωνία, άνεμοι έως και 125 χλμ./ώρα προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε περίπου 500 σπίτια, διέλυσαν στέγες, ξερίζωσαν δέντρα και βύθισαν στο σκοτάδι 324.000 νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα. Δύο εργάτες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όταν η καταιγίδα ανέτρεψε έναν γερανό σε μια οικοδομή στην Κρακοβία. Aκόμη ένας άνδρας σκοτώθηκε από την πτώση δέντρου, το οποίο κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητό του, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Windy conditions in Europe have come all the way across the Atlantic. This is just the beginning of an exceptional wind episode.

Friday ⚠️ Storm Eunice really is concerning. Not your usual wind storm. Significant damage now likely through densely populated Northwest Europe. pic.twitter.com/j9uYsB6Bkd

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) February 16, 2022