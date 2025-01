Γερμανία: Ένοπλος μασκοφόρος εισέβαλε σε εργοστάσιο – Δύο νεκροί, ένας σοβαρά τραυματίας

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Γερμανική Αστυνομία για τον εντοπισμό ενός άνδρα που εισέβαλε νωρίτερα σε εταιρεία και άνοιξε πυρ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο νεκρούς. Το περιστατικό φέρεται να έχει συμβεί στο κρατίδιο Βάδη-Βυρτεμβέργη, στα νότια της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία, ο άγνωστος που φορούσε μάσκα εισέβαλε στην εταιρεία, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα δύο υπαλλήλους, ενώ τραυμάτισε σοβαρά έναν ακόμη.

In Bad Friedrichshall wurden am frühen Abend zwei Männer durch Schüsse getötet. Ein weiterer Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Fahndungsmaßnahmen laufen . #BFH070125 Zur Meldung: https://t.co/F8NpcdYbdK https://t.co/RFnCQaQVTe

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας τόνισε ότι ο δράστης προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης και για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται και εναέρια μέσα, με ελικόπτερο της αστυνομίας να χρησιμοποιείται στις έρευνες.

Blutbad in Bad Friedrichshall: Zwei Tote nach Schüssen in Fabrik

In der Firma Hänel im Stadtteil Kochendorf (Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg) ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Angriff. Um 17:45 Uhr drang ein maskierter und bewaffneter Mann in die Fabrik in der… pic.twitter.com/uNIJsunygb

