Γερμανία: Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ με τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο νέος επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Βάντεφουλ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συζήτηση, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο. «Η διατλαντική συνεργασία μας – συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών δεσμών στο ΝΑΤΟ και της στήριξης στην Ουκρανία – παραμένει καθοριστική για την ειρήνη και την ασφάλεια», τόνισε ο Γερμανός υπουργός.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για θέματα που αποτελούν προτεραιότητες στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής των δύο χωρών, όπως οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της αύξησης των αμυντικών δαπανών από ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερε η εκπρόσωπος Τάμι Μπρους.

Secretary Rubio had a phone call with the new German Foreign Minister Wadephul. “They discussed shared priorities including ending the war in Ukraine, and the need for European nations to increase defense spending,” the State Department readout says.https://t.co/ulJr3opf9a

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) May 9, 2025