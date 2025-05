Γερμανία: «Ατύχημα κι όχι τρομοκρατική ενέργεια» λένε οι Αρχές για την παράσυρση πεζών από αυτοκίνητο στην Στουτγάρδη – Στους 8 οι τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ατύχημα και όχι τρομοκρατική ενέργεια θεωρεί η Αστυνομία της Στουτγάρδης το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (2/5) όταν ένα αυτοκίνητο, τύπου SUV, έπεσε πάνω σε πεζούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 8 πολιτών εκ των οποίων οι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Several people injured when a car collides with them in the German city of Stuttgart;

The driver was arrested, but Stuttgart police said on X that there was ‘currently no evidence of an attack or a deliberate act’ and that all the information so far indicates it was a ‘tragic… pic.twitter.com/RgTBSyMTJK

— Gulf Today (@gulftoday) May 2, 2025