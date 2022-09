Gazprom: Συμφωνία με την Κίνα για πληρωμή του ρωσικού φυσικού αερίου σε εθνικά νομίσματα

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε συμφωνία, για την έναρξη των πληρωμών για τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου στην Κίνα σε γιουάν και ρούβλια, αντί δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom Αλεξέι Μίλερ δήλωσε ότι οι πληρωμές σε ρωσικά ρούβλια και κινεζικά γιουάν είναι «αμοιβαία επωφελής» και για την Gazprom και την China National Petroleum Corporation (CNPC) και μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα και για άλλες εταιρείες.

#BREAKING China to start paying for Russian gas deliveries in yuan, rubles instead of US dollars: Gazprom pic.twitter.com/iaDm2UtXyw

— AFP News Agency (@AFP) September 6, 2022