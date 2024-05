Γάζα: Θρήνος και φόβος μετά την επίθεση στην Ράφα – Η απάντηση του Ισραήλ και οι αντιδράσεις

Λίγες ώρες μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, καπνός υψώνεται πάνω από το σημείο, με διαλυμένα αυτοκίνητα και απανθρακωμένα αντικείμενα διάσπαρτα στο κατεστραμμένο πεζοδρόμιο.

Δεκάδες κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά που συγκεντρώθηκαν γύρω από τον καταυλισμό, προσπαθούν να καθαρίσουν την περιοχή από μαυρισμένα ρούχα, κουβέρτες και στρώματα, για να ανακτήσουν ό,τι είναι δυνατόν να διασωθεί. Βίντεο του CNN από τη σκηνή δείχνει ανθρώπους να περπατούν πάνω σε αυτό που ήταν το καταφύγιό τους και φαίνεται να είναι σοκαρισμένοι από την καταστροφή.

Η Ranin Miqdad, η οποία ζούσε στον καταυλισμό, δήλωσε στο CNN ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν προειδοποίησαν τους κατοίκους πριν χτυπήσουν την περιοχή κατά τη διάρκεια μιας «τρομακτικής νύχτας», όπως τη χαρακτήρισε.

«Καθόμασταν και ξαφνικά ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη και φωτιά. Οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Βγήκαμε έξω για να δούμε τι συνέβη. … Περάσαμε όλη τη νύχτα ανασύροντας ακρωτηριασμένα σώματα ενηλίκων αλλά και παιδιών”, είπε.

«Οι άνθρωποι πετούσαν από εδώ και από εκεί, χρειαζόμασταν φακούς για να βρούμε τα λείψανα μικρών παιδιών», πρόσθεσε.

Η Ράνιν είπε ότι οι κάτοικοι που επέζησαν από την επίθεση προσπαθούν τώρα να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό από φόβο. Άλλοι, όπως η ίδια, «δεν έχουν τα μέσα να πάνε πουθενά και δεν έχουν πού να πάνε».

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για το πολύνεκρο «περιστατικό» στην Ράφα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή «κατά διοικητών της Χαμάς» προκάλεσε πυρκαγιά, στην οποία οφείλονται οι θάνατοι των παλαιστινίων αμάχων.



Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι 45 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την ισραηλινή επιδρομή στον καταυλισμό προσφύγων στην Ράφα.

«Η σφαγή στην Ράφα χθες προκάλεσε των θάνατο 45 μαρτύρων, ανάμεσά τους 23 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι – 249 άνθρωποι τραυματίσθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαμάς.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι θα εξετάσει τα γεγονότα που αφορούν το ισραηλινό πλήγμα το οποίο είχε στόχο δύο αξιωματούχους της Χαμάς και προκάλεσε τον θάνατο 45 ανθρώπων σε καταυλισμό στη Ράφα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

“Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά την επίθεση. Οι ‘τρομοκράτες’ αυτοί κρύβονταν στο υπόγειο”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Άβι Χίμαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

“Εξετάζουμε το θέμα. Είναι πράγματι σοβαρό. Κάθε απώλεια ζωής, ζωής ενός πολίτη είναι κάτι σοβαρό και φριχτό”, πρόσθεσε ο Χίμαν, δηλώνοντας εξάλλου ότι το Ισραήλ επιδιώκει να “περιορίζει τις απώλειες μεταξύ των αμάχων”.

Το πλήγμα είχε στόχο σύμφωνα με τον Άβι Χίμαν δύο μέλη της Χαμάς που ευθύνονταν για “πολλές επιθέσεις στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια” – εβραϊκοί βιβλικοί όροι για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. “Αυτοί ήταν γεμάτοι με ισραηλινό αίμα”, κατήγγειλε ο εκπρόσωπος.

Το συγκεκριμένο πλήγμα στη Ράφα κατήγγειλαν κυρίως η Αίγυπτος και το Κατάρ, χώρες που έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στον καταστροφικό πόλεμο που άρχισε πριν από σχεδόν οκτώ μήνες.

O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε “τον αποτροπιασμό του για τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν πολλά θύματα μεταξύ των εκτοπισμένων στη Ράφα” και απηύθυνε έκκληση για “άμεση κατάπαυση του πυρός”.

Ο Μακρόν δήλωσε “εξοργισμένος” για το χτύπημα του Ισραήλ σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα την Κυριακή. “Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν. Δεν υπάρχουν ασφαλείς περιοχές στη Ράφα για τους Παλαιστίνιους πολίτες”, δήλωσε ο Μακρόν τη Δευτέρα σε ανάρτησή του στο Χ.

“Ζητώ πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άμεση κατάπαυση του πυρός”, πρόσθεσε ο Μακρόν.

