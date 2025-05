Γάζα: Οι προμήθειες της World Central Kitchen εξαντλήθηκαν

Η αμερικανική οργάνωση αρωγής World Central Kitchen (WCK) ανακοίνωσε την Τετάρτη (7/5) πως δεν μπορεί πλέον να ετοιμάζει γεύματα για τους πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας της απαγόρευσης της εισόδου εφοδίων στον θύλακο από τον στρατό του Ισραήλ.

«Αφού κάναμε διανομή 130 εκατομμυρίων και πλέον γευμάτων και 26 εκατομμυρίων ψωμιών τους τελευταίους 18 μήνες, δεν έχουμε πλέον προμήθειες για να μαγειρέψουμε γεύματα ούτε για να φτιάξουμε ψωμί στη Γάζα», συνόψισε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

WCK trucks loaded with food and cooking fuel have been ready at the Gaza border since early March. Additional food and equipment are ready to be shipped to the border from Jordan and Egypt. Our vital work cannot continue without permission from Israel for this aid to enter.… pic.twitter.com/hPj4HXJhTr

