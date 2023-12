Γάζα: Ο Ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι σκότωσε κατά λάθος 3 ομήρους

Tα ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν κατά λάθος τρεις ομήρους που τους πέρασαν για τρομοκράτες κατά τη διάρκεια σφοδρών μαχών στη Γάζα, όπως παραδέχτηκε επισήμως ο Ισραηλινός Στρατός.

Οι αιχμάλωτοι Ισραηλινοί, οι οποίοι είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου, δέχθηκαν πυρά στη Shejaiya, μια συνοικία της Γάζας, όταν μέλη των IDF (Ισραηλινοί στρατιώτες) τους θεώρησαν λανθασμένα ως “απειλή”.

Δύο από τα θύματα έχουν κατονομαστεί: ο Γιοτάμ Χαΐμ, 28 ετών, ο οποίος απήχθη από τη Χαμάς από το Κιμπούτς Κφαρ Αζά, και ο Σαμέρ Φουάντ Ταλάλκα, 22 ετών, ο οποίος απήχθη από το Κιμπούτς Νιρ Αμ στις 7 Οκτωβρίου.

Και οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι είναι νεκροί. «Αυτή είναι μια περιοχή όπου οι στρατιώτες συνάντησαν πολλούς τρομοκράτες. Τα πτώματα μεταφέρθηκαν για εξέταση σε ισραηλινό έδαφος και μετά αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για τρεις Ισραηλινούς απαχθέντες», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ισραήλ. Το όνομα του τρίτου ομήρου δεν δόθηκε στην δημοσιότητα, γιατί η οικογένειά του ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός που λαμβάνει χώρα σε μια ζώνη μάχης με πολλούς τρομοκράτες. Βρισκόμαστε στο στάδιο της συγκέντρωσης των στοιχείων και της αποσαφήνισης των λεπτομερειών του περιστατικού», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι.



During combat in Shejaiya, the IDF mistakenly identified 3 Israeli hostages as a threat and as a result, fired toward them and the hostages were killed. 1/1

— Israel Defense Forces (@IDF) December 15, 2023