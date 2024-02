Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε τούνελ της Χαμάς κάτω από τα γραφεία του ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε χθες Σάββατο «επιβεβλημένη» την άμεση παραίτηση του Φιλίπ Λαζαρίνι, επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε «σήραγγα της Χαμάς» κάτω από την έδρα της υπηρεσίας στη Γάζα.

Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι η Χαμάς έχει διεισδύσει στους κόλπους της UNRWA, της κύριας υπηρεσίας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Η άμεση παραίτηση» του Φιλίπ Λαζαρίνι, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, «είναι επιβεβλημένη», έγραψε ο ΥΠΕΞ Ισραέλ Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

EXPOSED: A Hamas terror tunnel right under UNRWA’s main headquarters in Gaza, using its electricity and infrastructure.

A Hamas server room was also located inside the tunnel, along with large amounts of weapons inside the UNRWA building. pic.twitter.com/XzoCJNc0ts

— COGAT (@cogatonline) February 10, 2024