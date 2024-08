Γάζα: Δεκάδες νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές – Επίθεση στο μοναδικό λειτουργικό νοσοκομείο της περιοχής

Το Σάββατο, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 48 ατόμων, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων σε κεντρικές και νότιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη εκστρατείας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας στην περιοχή.

Ιατρικές πηγές, που επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι περισσότερα από 30 άτομα σκοτώθηκαν σε μια σειρά επιδρομών σε περιοχές της Γάζας. Κάτοικοι και μαχητές από τη Χαμάς, την Ισλαμική Τζιχάντ και άλλες ένοπλες ομάδες ανέφεραν ότι πολέμησαν εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στη βόρεια Γάζα, στην περιοχή Ζεϊτούν, όπου τα ισραηλινά άρματα μάχης επιχειρούν εδώ και μέρες, καθώς και στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.



Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι συνέχισε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας, καταφέρνοντας να εξουδετερώσει μαχητές και να καταστρέψει στρατιωτικές υποδομές στην πόλη της Γάζας. Παράλληλα, οι δυνάμεις του IDF εντόπισαν και κατέστρεψαν όπλα, καθώς και εξουδετέρωσαν ένοπλους στην Τελ Αλ-Σουλτάν, όπου υπάρχει καταυλισμούς προσφύγων, στη δυτική Ράφα. Στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας, οι κάτοικοι επέστρεψαν στις περιοχές τους μετά την ολοκλήρωση μιας 22ήμερης στρατιωτικής επιχείρησης, που σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στόχευε στο να αποτρέψει τη Χαμάς από την ανασυγκρότησή της. Πηγές ανέφεραν ότι ανέσυραν τουλάχιστον 9 σορούς από την περιοχή όπου επιχειρούσε ο ισραηλινός στρατός.

Khan Yunis after IDF has left the area pic.twitter.com/VFdsvF9PJ4 — Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2024



Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, την Πέμπτη, ο διοικητής της κεντρικής ταξιαρχίας της Ισλαμικής Τζιχάντ στη Γάζα, Μοχάμαντ Κατραουί, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ, ο Κατραουί είχε εμπλακεί σε πολλές επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ και ήταν υπεύθυνος για διάφορες άλλες επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατευμάτων. Παλαιότερα είχε υπηρετήσει ως αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Ταξιαρχίας των Καταυλισμών της Ισλαμικής Τζιχάντ, καθώς και ως αξιωματικός πληροφοριών.

🎯Muhammad Qatrawi, commander of the Palestinian Islamic Jihad’s central Gaza brigade, was killed in an airstrike on Thursday, the IDF and Shin Bet announced. pic.twitter.com/8hMUi2Szbo — Ephraim Dovid (@EphyDude613) August 31, 2024

Επίθεση στο νοσοκομείο αλ-Αχλί Αράμπ

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει την επίθεση που δέχθηκε το νοσοκομείο αλ-Αχλί Αράμπ στην πόλη της Γάζας, το οποίο ήταν το μοναδικό λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας. «Οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν απόψε τους χώρους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί μάρτυρες και τραυματίες μεταξύ των συγγενών των ασθενών και των επισκεπτών του νοσοκομείου», αναφέρει η ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το Al Jazeera. Το υπουργείο απευθύνει έκκληση σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις και τους οργανισμούς του ΟΗΕ για την προστασία των νοσοκομείων και του ιατρικού προσωπικού από τις επιθέσεις και τα εγκλήματα κατά των υγειονομικών ιδρυμάτων στη Γάζα.

Israeli fighter jets bombed al-Ahli Arab Hospital in Gaza City on Saturday, according to local reporters.

The attack has left a number of people killed and wounded.

The hospital had previously been targeted by the Israeli army earlier in the war, according to Palestinian sources,… pic.twitter.com/RCTWTWYAz3 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 31, 2024



Πλάνα που έφτασαν στο Al Jazeera και επιβεβαίωσε το δίκτυο, δείχνουν το χάος που επικράτησε μετά την επίθεση κοντά στο νοσοκομείο αλ-Αχλί, με ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι προσπαθώντας να σωθούν. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και 2 μικρά παιδιά που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Οι Παλαιστινιακές αρχές Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση.

The Palestinian Health Ministry has condemned the Israeli attack on Gaza City’s al-Ahli Arab Hospital (Baptist Hospital) which has killed at least three Palestinians and injured dozens more, according to Gaza’s Civil Defence. 🔴 LIVE updates: https://t.co/ppnaf5LgBK pic.twitter.com/8rVsgIUxKo — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 31, 2024



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο νοσοκομείο γίνεται στόχος επιθέσεων. Στις πρώτες εβδομάδες αυτού του πολέμου, το νοσοκομείο είχε δεχθεί άλλη μια καταστροφική επίθεση από ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις, κατά την οποία σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στους χώρους του νοσοκομείου, αφού είχαν διαταχθεί να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τον Οκτώβριο του 2023, μια τεράστια έκρηξη στο νοσοκομείο αλ-Αχλί, το οποίο διοικείται από την Επισκοπική Διοίκηση της Ιερουσαλήμ, είχε προκαλέσει το θάνατο σχεδόν 500 Παλαιστινίων, δημιουργώντας παγκόσμια κατακραυγή.

🔴 UPDATE Israeli fighter jets bombed the al-Ahli Arab hospital in Gaza City on Saturday, leaving a number of people killed and wounded. Earlier in the war, the hospital was also bombed, killing nearly 500 people in one of the war’s deadliest attackshttps://t.co/PsPr1F3Wq8 pic.twitter.com/3RLgu4iStP — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 31, 2024



Οι Παλαιστινιακές αρχές κατηγόρησαν το Ισραήλ για την επίθεση, ενώ το Τελ Αβίβ απέδωσε την ευθύνη σε ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες, οι οποίες αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο τραγικό γεγονός.